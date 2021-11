Milan, il Corriere dello Sport verso il derby: "Tutti i big per l'assalto"

"Tutti i big per l’assalto, ecco Kjaer, Kessie e Ibra". È il titolo che l’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica al Milan in vista del big match di campionato contro la squadra di Inzaghi. "Champions in salita: le scelte si concentrano sulla rincorsa del titolo", scrive il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "In campo dal primo minuto con l’Inter. Pioli non fa calcoli: vuole mandare i nerazzurri a -10".