Nessuna squadra tira di più da fuori area rispetto al Milan in questa Serie A (67 conclusioni), mentre il Torino ne ha tentate 48 da fuori: quella granata, però, è l’unica squadra a non aver ancora segnato un gol dalla distanza nel campionato in corso. Lo riferisce la redazione di statistica sportiva Opta.