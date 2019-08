Milan, Il Giornale: "Nel Diavolo di Giampaolo s’intravedono cose belle"

Comincia a promettere qualcosa di molto interessante il Milan di Giampaolo. Il quotidiano Il Giornale in edicola stamattina analizza la prestazione dei rossoneri contro il Manchester United. Dietro i primi veri gol della stagione - si legge - ci sono un bel po’ di giudizi lusinghieri e qualche meccanismo (in difesa) da sistemare meglio. Ottima la prova di Suso da trequartista, a dimostrazione che forse certi piani di mercato sono proprio da rivedere. L’anello debole resta l’attacco (male Piatek e Castillejo, Silva non da garanzie), ma il lavoro di Giampaolo è davvero molto interessante. La squadra palleggia anche all’indietro ma poi esce sempre dal pressing altrui senza correre particolari rischi.