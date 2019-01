Milan, il grande dubbio di Gattuso in vista della Supercoppa

L’ingenuità di Suso (due ammonizioni in pochi minuti contro la Spal) costringerà Gattuso a rivedere i suoi piani in vista della finale di Supercoppa Italiana con la Juventus. Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, il tecnico rossonero potrebbe semplicemente sostituire lo spagnolo con il connazionale Castillejo, oppure tornare al 4-4-2 con Cutrone al fianco di Higuain. Ecco, giocare con una o due punte diventa così il dubbio più grande in questo lungo viaggio verso Gedda.