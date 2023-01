Milan, il mercato non aiuta: solo tre i gol arrivati dai nuovi acquisti

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Nell'ultima sessione estiva del calciomercato, il Milan, da Campione d'Italia, ha portato a Milanello sette volti nuovi (due di questi Pobega e Adli erano in prestito ma non avevano mai affrontato un'intera stagione in rossonero). L'apporto dei nuovi acquisti e specialmente dei giocatori offensivi come Origi, De Ketelaere e Diaz è stato pressochè nullo. Solo 3 i gol messi a segno dai nuovi innesti, due dei quali siglati da un centrocampista come Pobega. L'altro è l'unico messo a referto da Origi.