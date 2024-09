Milan, il primato 343 giorni l'ultima volta. Una bella rivincita per Fonseca

Il Milan spazza via i malumori, batte il Lecce 3-0, conquista la terza vittoria consecutiva e ritrova la vetta (in coabitazione con il Torino) trecentoquarantatré giorni dopo l’ultima volta. Le sfide del weekend ovviamente possono modificare le posizioni ma - sottolinea il Corriere della Sera - "la vittoria senza indugi contro il Lecce, la terza consecutiva in campionato, ha un sapore speciale per i Diavoli e per il suo allenatore".

Sì perché Paulo Fonseca una settimana fa sembrava spacciato, sembrava a un passo dall’esonero con tanto di candidature spontanee e non per prendere il suo posto, con tanto di critiche anche dai commentatori più illustri e adesso guarda tutti dall’alto in basso. Una bella rivincita per il portoghese con Il Milan che sta crescendo e sulla spinta del derby gestisce in maniera perfetta la scivolosa partita con il Lecce.