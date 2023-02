Milan, il primo tempo è una maledizione: quinta partita consecutiva chiusa in svantaggio all'intervallo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una brutta tradizione in questo 2023 sta continuando anche questa sera nel derby di Milano dove l'Inter conduce per 1-0 alla fine della prima frazione di gioco sulla formazione rossonera: la squadra di Pioli ha ciuso i primi quaranticinque minuti in svantaggio per la quinta volta consecutiva, in tutte le competizioni. Un trend inaugurato a Lecce, proseguito a Riyad e completato nelle ultime due partite con Lazio e Sassuolo che continua anche questa sera.