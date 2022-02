Milan, il prossimo impegno: si tornerà in campo venerdì per la Serie A

Dopo il pareggio contro la Salernitana, il Milan guarda già al prossimo impegno in programma venerdì alle 18:45: a San Siro arriverà l'Udinese di mister Cioffi, nella sfida valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri giocheranno per primi e saranno seguiti alle 20:45 dalla partita dell'Inter di quel di Marassi contro il Genoa, in previsione del derby di Coppa Italia di martedì 1 marzo.