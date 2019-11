Milan, il pubblico è l’unica certezza

Anche ieri contro il Napoli il tifoso rossonero non ha fatto mancare il supporto allo stadio. Ben 61 mila spettatori hanno assistito alla gara tra Milan e Napoli, un match di cartello che in passato ha sempre richiamato tanta gente allo stadio, ma che oggi ha un sapore diverso, essendo il Milan 14esimo in classifica. Eppure il tifoso rossonero c’è, ed è l’unica certezza in questa stagione. Nonostante la classifica, nonostante il clima avverso e nonostante una squadra poco coinvolgente dal punto di vista dello spettacolo.