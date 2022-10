Milan, il racconto della giornata: rossoneri tornati a Milano. Theo recuperato: allenamento in gruppo per il francese

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la brutta sconfitta contro il Chelsea, i rossoneri sono tornati a Milano questa mattina. La squadra si è divisa in due gruppi: i titolari hanno svolto una seduta defaticante in palestra, mentre il resto della squadra, dopo aver fatto l'attivazione muscolare all'interno della struttura, è uscita sul campo rialzato dove ha iniziato l'allenamento con una serie di esercizi atletici da eseguire con l'ausilio degli ostacoli bassi e dei coni. Terminata la prima parte del lavoro, il gruppo ha disputato una partita di allenamento su campo ridotto con la formazione primavera.

Tra le notizie di giornata c'è sicuramente il recupero di Theo Hernandez, che oggi ha svolto tutto l'allenamento con il gruppo ed è quindi convocabile per la gara di sabato sera contro la Juventus. Per quanto riguarda gli altri indisponibili: terapie per Maignan, che vuole provare a risolvere il problema al polpaccio dopo il Chelsea, mentre Messias e Kjaer hanno svolto un allenamento differenziato. Il problema muscolare che li ha coinvolti sabato scorso non è ancora risolto.