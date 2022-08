Milan, il racconto della giornata: Thiaw ha firmato! La formazione verso il Sassuolo

Di seguito, il racconto della giornata appena conclusa:

9.41 - È arrivato in questi istanti alla clinica Madonnina colui che sarà il nuovo difensore centrale del Milan, il tedesco Malick Thiaw. Il centrale inizierà adesso le visite mediche di rito e, dopo l'idoneità sportiva, sarà diretto a Casa Milan dove firmerà il contratto che lo legherà ai colori rossoneri.

12.07 - Tiemouè Bakayoko è in uscita dal Milan e secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe l'interesse di Monza e Lione. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, l'opzione italiana sarebbe molto gradita dal giocatore anche per questioni logistiche e personali. Oggi è previsto un punto tra gli agenti del centrocampista francese e il Milan per valutare la partenza nelle ultime ore di mercato. Ma prima di lavorare in uscita il Milan deve chiudere per Vranckx per tenere invariato il numero di giocatori in rosa: il belga è sempre più vicino ai rossoneri.

13.47 - Stando a quanto riportato dalla redazione di MilanNews.it, sono appena terminate le visite mediche di Malik Thiaw, difensore classe 2001 proveniente dallo Schalke04; il tedesco sosterrà ora l'idoneità presso il Centro Ambrosiano prima di spostarsi a Casa Milan per la firma sul suo contratto.

14.18 - Malick Thiaw è arrivato al centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva. Come riportato dalla redazione di MilanNews.it, il nuovo difensore rossonero successivamente si recherà a Casa Milan per firmare il contratto.

14.44 - Malick Thiaw è uscito dal centro Ambrosiano dopo aver ottenuto l'idoneità sportiva. Il difensore classe 2001 adesso si recherà a Casa Milan per firmare il contratto e diventare ufficialmente un nuovo calciatore rossonero. Ecco le sue prime parole: "Mi sento bene. Ho fatto un’ottima scelta”.

15.05 - Secondo quanto riportato dalla redazione di MilanNews.it, Dariusz Stalmach è appena uscito dal centro Ambrosiano dopo aver ottenuto l’idoneità sportiva. Il centrocampista classe 2005 è pronto ad iniziare la nuova avventura con il Milan Primavera. Ecco le sue prime dichiarazioni: ““Contento per questa nuova sfida. Giocherò in primavera e già dalla fine di quest’anno o dall’anno prossimo potrei essere in prima squadra”.

18.32 - Dopo aver sostenuto questa mattina le visite mediche a "La Madonnina" e aver ottenuto l'idoneità sportiva al Centro Ambrosiano, Malick Thiaw è arrivato in questi istanti a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà al club rossonero. Lo riferiscono gli inviati di MilanNews.it in sede.

19.35 - Come riportato dalla redazione di Sky Sport, il Milan valuta Aster Vranckx, centrocampista del Wolfsburg, 11 milioni di euro, mentre il club tedesco circa 13. Possibile, dunque, che si chiuda con l'aggiunta di qualche bonus. I colleghi riferiscono, inoltre, che negli scorsi giorni Atalanta e Bologna hanno provato a strappare il giocatore, ma il belga ha già l'accordo con il Milan.

19.38 - Malick Thiaw è un nuovo giocatore del Milan. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, in questi minuti il difensore tedesco ha firmato il contratto che lo legherà al club rossonero. Ora si attende solo il comunicato ufficiale della società di via Aldo Rossi.

20.00 - PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao, Giroud. All.: Stefano Pioli.