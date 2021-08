Milan, il recupero di Ibrahimovic procede con cautela

Il lavoro di preparazione di Ibrahimovic procede con cautela. Come riporta La Gazzetta dello Sport, anche nel caso di Zlatan il Milan può trovare il lato buono di una situazione all’apparenza delicata. Il campione rossonero, infatti, non sarà convocato in nazionale dal c.t. Janne Andersson e potrà proseguire il suo percorso di recupero. Ibra avrà tempo per rientrare anche nella Svezia e cercare di raggiungere uno dei suoi obiettivi, ovvero giocare il Mondiale in Qatar.