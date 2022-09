Milan, il Salisburgo imbattuto in casa da 35 partite in tutte le competizioni

MilanNews.it

Tocca quota 35 la striscia di imbattibilità del Salisburgo alla Salzburg Arena. Gli avversari di questa sera in Champions dei rossoneri non perdono tra le mura amiche, tra Campionato, coppa, Champions ed Europa League, dal 18 febbraio 2021 quando il Villarreal vinse per 2-0 nella fase a eliminazione diretta di Europa League. La partita, tra l'altro, si disputò a porte chiuse. Da quel momento una striscia di 35 gare senza sconfitta in casa: compresa la cmapagna di Champions dell'anno scorso. L'ultima sconfitta davanti al proprio pubblico risale addirittura a prima del covid: era il 14 febbraio 2020 e il Lask espugnava Salisburgo con il risultato di 2-3.