Milan, il tridente d'oro del Sassuolo ha segnato 41 gol in campionato: Kalulu e Tomori pronti a fermarli

Il Sassuolo in questo campionato ha segnato la bellezza di 64 gol, appena due in meno rispetto al Milan, suo avversario domenica alle ore 18.00 nell’ultimo match stagionale. Ben 41 delle 64 reti realizzate dalla squadra di Alessio Dionisi in campionato, sono arrivate dal tridente d’oro Domenico Berardi (15), Gianluca Scamacca (16) e Giacomo Raspadori (10). Il Milan invece ha la miglior difesa del campionato (31 gol subiti) al pari del Napoli. Pierre Kalulu e Fikayo Tomori avranno il compito di arginare gli attacchi offensivi dei neroverdi.