Milan, in campo giovedì e domenica

Come a settembre: Milan in campo la domenica sera, poi il giovedì sera e quindi la domenica. A settembre, il Milan aveva perso il Derby prima di fare una buona ora di gara a Torino e di calare in maniera evidente tre giorni dopo contro la Fiorentina. In quella striscia di 3 partite nel giro di 8 giorni, la trasferta era collocata a metà settimana, mentre in questo caso il Milan ha già ripreso gli allenamenti a Milanello e affronterà SPAL e Lazio in entrambi i casi a San Siro.



Dove sarà importantissimo l'apporto del pubblico, in un momento molto particolare in termini di classifica e di prestazioni. A settembre, il Milan tra la trasferta sul terreno dei granata e la gara casalinga contro la Fiorentina aveva scelto di schierare la stessa formazione, con la squadra che non ha retto i guizzi di giocatori come Chiesa e come Ribery.



Toccherà in questo caso a Stefano Pioli valutare quali cambiamenti eventualmente apportare rispetto allo schieramento iniziale di Roma e come gestire il gruppo successivamente alla gara contro la SPAL, in vista di quella contro la Lazio. Resta il fatto che il Milan deve tornare a fare punti.



Un'altra striscia analoga a quella Inter-Torino-Fiorentina, è assolutamente da scongiurare. Dopo quei risultati negativi, era arrivata la reazione anche di nervi nel secondo tempo di Genova. Un atteggiamento che la squadra dovrà tenere a mente, nell'ottica dei prossimi 180 minuti contro la squadre allenate da Semplici e da Inzaghi. La SPAL ieri ha pareggiato in casa contro il Napoli, mentre dopo aver vinto ieri a Firenze la Lazio giocherà mercoledì sera alle 21.00 all'Olimpico contro il Torino. Giovedì 31 ottobre, sempre alle 21.00, toccherà invece a Milan-SPAL. Domenica 3 novembre alle 20.45 sarà la volta di Milan-Lazio.