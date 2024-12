Milan in Coppa Italia: superati gli Ottavi in 14 delle ultime 15 edizioni

E' il giorno di Milan-Sassuolo! Gara in programma stasera alle 21.00 a San Siro in un match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2024-25. Per i rossoneri di Paulo Fonseca si tratta dell'esordio nella competizione, mentre i neroverdi allenati da Fabio Grosso hanno già superato due turni: ai trentaduesimi di finale hanno battuto 2-1 il Cittadella, ai sedicesimi hanno eliminato il Lecce (2-0 al Via del Mare). Chi passa il turno affronterà ai quarti di finale la vincente della sfida tra Roma e Sampdoria.

NUMERI OPTA

Considerando tutte le competizioni Milan e Sassuolo si sono incrociati 12 volte in casa dei rossoneri; il bilancio vede sei successi interni, due pareggi e quattro vittorie esterne (incluse tre nelle quattro più recenti). Il Milan ha superato gli ottavi di finale in 14 delle ultime 15 edizioni del torneo, l’unica eliminazione in questa fase del torneo nel periodo è arrivata contro il Torino: 0-1 dopo i tempi supplementari l’11 gennaio 2023

