Milan, in stagione Ibra ha saltato 10 gare di Serie A per infortunio

Dopo essere uscito nel secondo tempo di Roma-Milan per un problema muscolare, gli esami odierni hanno evidenziato una lesione del muscolo lungo adduttore sinistro. Zlatan Ibrahimovic rimarrà fuori verosimilmente per circa 20-30 giorni in un momento della stagione in cui i rossoneri affronteranno parecchi impegni a distanza ravvicinata: lo svedese dovrebbe quindi essere out per almeno 5-6 partite, sfide di Europa League con il Manchester United comprese. Dall'inizio della stagione ad oggi Zlatan ha già saltato 10 partite di Serie A: Crotone e Spezia per la positività al Coronavirus, Fiorentina, Sampdoria, Parma e Genoa per un problema muscolare alla coscia e Sassuolo, Lazio, Benevento e Juventus per un infortunio al polpaccio. Indisponibile in dieci gare di campionato su ventiquattro, e purtroppo la lista dei match saltati è destinata ad allungarsi.