Attraverso il sito ufficiale, il Milan rende noto che sono in vendita dei mini-abbonamenti per le prossime partite campionato a prezzi molto vantaggiosi: è possibile acquistare mini-abbonamenti per tre gare (Spal, Lazio e Sassuolo) o per quattro gare (Spal, Napoli, Sassuolo e Sampdoria). Clicca qui per tutte le info!