Milan in visita al reparto di oncologia pediatrica dell'Istituto Nazionale dei Tumori

Nel pomeriggio di ieri i dirigenti di A.C. Milan e i calciatori Lucas Biglia, Mattia Caldara e le calciatrici Dominika Conc e Debora Salvatori Rinaldi hanno fatto visita al reparto di oncologia pediatrica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano diretto dalla Dott.ssa Maura Massimino. Accolti dalla Presidenza della Fondazione e dai medici della Pediatria, i giocatori si sono intrattenuti per oltre un'ora con i bambini, rispondendo alle loro curiose domande e successivamente per autografare le foto ai giovani e portare alcuni doni in reparto. Continua così la proficua collaborazione instaurata in questi anni tra Istituto Nazionale dei Tumori ed A.C. Milan, nel segno del vero sport, dell’amicizia e della solidarietà.