Milan, inno alla gioventù: col Napoli tutti giocatori nati negli anni ’90

Un inno alla gioventù. Così La Gazzetta dello Sport definisce il Milan che affronterà stasera il Napoli. Il potenziale undici titolare di oggi, infatti, vede per nove undicesimi giocatori che non superano i 25 anni. Si va dai 19 di Donnarumma ai 24 di Romagnoli, Bakayoko e Calhanoglu; dai 21 di Paquetà e Cutrone ai 22 di Calabria e Kessie. Fra i più anziani - si fa per dire - c’è Suso, che ne ha 25. Sopra questa età, dunque, ce ne sono soltanto due: Musacchio (28) e Rodriguez (26). In poche parole: sono tutti nati negli Anni 90.