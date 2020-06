Come riporta La Gazzetta dello Sport, Inter e Milan non vincevano nello stesso turno in Serie A da quasi sette mesi. Ok, c’è stata una lunga pausa che ha dilaniato i tempi di attesa, però le due milanesi non esultavano nella stessa giornata di campionato dallo scorso 1° dicembre. Era la 14esima giornata: i rossoneri superavano il Parma in trasferta, i cugini la Spal a San Siro.