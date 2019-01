Milan-Inter: le fasi di vendita

È inutile nasconderlo. La sfida in programma domenica 17 marzo alle 20.30 non sarà un match qualunque. Sarà Milan contro Inter. Una delle stracittadine per eccellenza del calcio italiano. Per i rossoneri, in particolare, sarà uno snodo cruciale verso la conquista di un posto per la prossima Champions League.

BIGLIETTI

Saranno quattro le fasi di vendita. Eccole:

31 gennaio – 3 febbraio | Fase dedicata agli abbonati in Secondo Verde: dalle 10.00 di giovedì 31 gennaio tutti gli abbonati di Secondo Verde, settore storicamente riservato alla tifoseria ospite, hanno diritto ad un posto in Terzo Rosso, che sarà assegnato d'ufficio. A partire dal giorno 7 febbraio, sarà possibile scaricare il segnaposto con i riferimenti del posto a sedere assegnato, semplicemente accedendo alla procedura di cambio nominativo e, dopo aver inserito il codice Cuore Rossonero, scegliendo l'opzione "scarica segnaposto utilizzatore". In alternativa, fino al 3 febbraio, sarà possibile acquistare un tagliando in qualsiasi altro settore migliorativo con uno sconto di 45€.

5-11 febbraio | Fase Abbonati: dalle 12.00 di lunedì 4 febbraio tutti gli abbonati alla stagione sportiva 2018/19 (compresi gli abbonati al Girone di Ritorno) potranno acquistare, per i propri amici rossoneri, fino a 4 tagliandi in tutti i settori dello stadio a prezzo agevolato. Questa fase è riservata agli abbonati privati con abbonamento sottoscritto su carta Cuore Rossonero.

12-14 febbraio | Fase titolari carta Cuore Rossonero: dalle 10.00 di mercoledì 12 febbraio tutti i possessori di carta Cuore Rossonero, in stato attivo e con riconoscimento avvenuto entro il 6 febbraio, potranno acquistare, per i propri amici rossoneri, fino a 4 tagliandi in tutti i settori dello stadio. I prezzi verranno comunicati qualche giorno prima dell'inizio della fase di vendita.

15 febbraio | Vendita libera: dalle 10.00 di venerdì 15 febbraio la vendita sarà aperta a tutti. I prezzi verranno comunicati qualche giorno prima dell'inizio della fase di vendita.

HOSPITALITY

Sono disponibili gli ultimi pacchetti di corporate hospitality a partire da 400€ + iva. Per maggiori informazioni contattare lo 02 62285615 oppure scrivere a premiumcorporate@acmilan.com.

SETTORE OSPITI

Il Settore Ospiti è come di consueto il Secondo Anello Verde e la vendita verrà gestita direttamente da FC Internazionale.

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi ad evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non ufficiali.

UNDER 7

Si ricorda che per i 4 big match contro Juventus, Inter, Roma e Napoli NON sono previsti ingressi ad 1€ per gli Under7. Pertanto, tutti gli spettatori dovranno aver acquistato anticipatamente un titolo d’accesso.