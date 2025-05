Milan, Italiano osservato speciale: piace da prima della Coppa Italia come post-Conceiçao

vedi letture

In casa Milan non è più tempo di fare bilanci, ma di risolvere l'annata disastrosa e ripartire con un progetto solido. A partire dalla scelta del nuovo allenatore, salutato Sergio Conceicao. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, al momento le preferenze puntano dritte a Vincenzo Italiano, che ha battuto i rossoneri in finale di Coppa Italia ma vanta anche un discreto curriculum di esperienze in Serie A.

Una suggestione, precisa la Rosea, che non è nata dopo il trionfo all'Olimpico, perché di fatto il Milan lo seguiva da tempo, ma che certamente ha fatto apprezzare ulteriormente le capacità di Italiano in termini di preparazione e gestione della partita, neutralizzando la banda rossonera. L'ex tecnico della Fiorentina aveva perso due finali di Conferenze League e una di Coppa Italia, ma in generale in carriera aveva anche centrato due promozioni, una dalla C alla B con Trapani e una dalla B alla A con lo Spezia.

Anche senza il palmares da allenatore fuoriclasse, Italiano è stato in grado di resistere alla panchina rovente lasciata da Thiago Motta e, anzi, superarsi, portando al Bologna un trofeo che mancava da 51 anni. Il tutto con uno stile di gioco gradito dal Milan. Al momento, come riportato dal quotidiano, ha un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2026 e la trattativa per il rinnovo è già abbozzata: nel capoluogo dell'Emilia-Romagna l'allenatore originario di Karlsruhe sta bene, ma in caso di affondo del club di via Aldo Rossi potrebbe arrivare ad alcune valutazioni.