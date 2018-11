Milan-Juventus 0-2, rigore dubbio non assegnato al Milan

Alessio Romagnoli e Giorgio Chiellini sono stati protagonisti di un contatto in area bianconera nel secondo tempo di Milan-Juventus. Il difensore juventino ha allacciato il numero 13 rossonero in un contatto dubbio. Il direttore di gara Mazzoleni, tuttavia, non ha concesso calcio di rigore, assegnando fallo in attacco a Romangoli, il cui tentativo di divincolarsi dalla trattenuta di Chiellini è stato giudicato irregolare.