Milan-Juventus, 8 anni fa l'episodio del gol non assegnato a Muntari

Gli anni passano veloci ma i ricordi restano chiari. Esattamente 8 anni fa, il 25 febbraio 2012, allo stadio San Siro a margine di Milan-Juventus non venne convalidata la rete di Muntari, l'ipotetico 2-0 per la squadra di Allegri. L'episodio in questione non costò concretamente lo scudetto ai rossoneri, impegnati in un duello proprio con i bianconeri, ma cambiò inevitabilmente il calcio italiano con l'ufficializzazione degli arbitri di porta nella stagione successiva.