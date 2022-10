Milan-Juventus, la passione rossonera fa il giro del mondo: da "The Rock" ai 150 paesi collegati

Fonte: acmilan.com

Da San Siro sold-out, fino al Club 40/40 di Jay-Z a Manhattan, passando per gli oltre 150 Paesi collegati, l’energia e l’amore per i colori rossoneri ha unito milioni di persone. Tanti VIP e celebrities coinvolte, a partire da Dwayne “The Rock” Johnson, per un brand capace di essere protagonista nella cultura lifestyle, del costume e società, e catalizzatore di passioni.

Il match tra Milan e Juventus, che ha visto l’importante vittoria dei rossoneri per 2-0, ha rappresentato un evento in grado di catalizzare l’interesse di milioni di appassionati sportivi nel mondo, ma non solo. Da New York, dove si è tenuta la seconda tappa del Trophy Tour in partnership con Emirates, fino a San Siro che ha registrato il sold out, la Grande Classica del calcio italiano ha visto la partecipazione di ospiti illustri, VIP e Celebrities, e la creazione di progetti speciali che hanno permesso al brand di andare ben oltre il rettangolo di gioco.

Emblematica è l’iniziativa insieme a Warner Bros. Discovery che ha visto protagonista Dwayne “The Rock” Johnson che, nell’intervallo del match, ha elettrizzato i fan con uno speciale video messaggio, conclusosi con un “Forza Milan!”. Il saluto, in occasione del lancio del nuovo film“Black Aam”, è stato seguito da uno speciale light and laser show, che ha intrattenuto il pubblico grazie allo spettacolare gioco di luci.

VIP & Celebrities a San Siro

Dal cantante Eros Ramazzotti alla top model Bianca Balti, dalla showgirl Melissa Satta all’influencer Veronica Ferraro assieme al fidanzato e produttore musicale Davide Simonetta, in arte D.Whale, passando per personaggi del mondo del cinema e della televisione, come Fabio Volo, Beatrice Vendramin, Federico Cesari, Paolo Ciavarro, Saul Nanni e Franz, del duo Ale e Franz. Sono solo alcuni dei nomi dei volti noti che hanno ulteriormente posto i riflettori sul match tra Milan e Juventus. Le Celebrities sono state ospiti del Club nell’esclusiva Legends Lounge, nell’ambito delle attività di engagement e comunicazione del Club.

ACM Trophy Tour: oltre 500 persone per l’evento nel 40/40 di Jay-Z con A. Florenzi. Molti ospiti d’eccezione come Metta World Peace, ex cestista dei Los Angeles Lakers e Campione NBA nel 2010, e la modella Monrose Melodie.

La seconda tappa del Trophy Tour, organizzato dal Milan in partnership con Emirates, si rivela un grande successo e a New York centinaia di tifosi rossoneri si sono riuniti per una due giorni a tinte rossonere.

Il primo appuntamento di questa seconda tappa ha avuto luogo già venerdì 7 ottobre presso il PUMA NYC Flagship Store sull’iconica 5th Avenue dove i tifosi locali hanno avuto l’opportunità di fare una foto con la Coppa Campioni d’Italia 2021/22. Il grande evento di questa seconda tappa si è però tenuto ieri, sabato 8 ottobre, giorno del big match contro la Juventus. Mentre a San Siro si radunavano gli oltre 75mila sostenitori rossoneri pronti al fischio d’inizio, al 40/40 Club di Manhattan – club di proprietà di JAY-Z (qui) - che già ha accolto un Watch Party lo scorso anno in occasione del Derby – centinaia di milanisti provenienti da tutti gli Stati Uniti si apprestavano a seguire tutti assieme la partita in diretta. Guest star dell’evento il calciatore Alessandro Florenzi che ha preso parte all’evento e prima del fischio d’inizio ha salutato anche i tantissimi tifosi presenti a San Siro grazie ad uno speciale videocollegamento che ha potuto così unire tutto il popolo milanista da una parte all’altra del mondo.

Il Watch Party ha visto la presenza di oltre 500 ospiti, registrando anche per questa seconda tappa un vero e proprio sold out. Tra gli ospiti, l’AC Milan Club New York City assieme a molti altri fan club ufficiali provenienti da diverse città americane, più alcuni ospiti eccezionali tra cui Metta World Peace, ex cestista dei Los Angeles Lakers e Campione NBA nel 2010, e la modella Monrose Melodie.

Il Trophy Tour organizzato dal Club, in partnership con Emirates, continuerà nelle prossime settimane e le prossime destinazioni verranno svelate presto.

Club 1899 – Premium experience

La prestigiosa Vip Hospitality ha registrato un importante record stagionale nelle sue vendite, con quasi 1000 biglietti venduti nell’area premium Club 1899. Le rinnovate sale in stile glam e lifestyle hanno ospitato i propri ospiti, attratti da uno speciale programma di intrattenimento per gli ospiti presenti, con DJ set e violino elettrico pronti a creare uno speciale clima di sottofondo in attesa del fischio d’inizio e una ricca esperienza enogastronomica che, oltre al consueto servizio placé con menu ad hoc, prevederà un’area cocktail con barman freestyle.