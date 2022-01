Milan-Juventus, la promo del club rossonero: "Dobbiamo combattere con il fuoco nei nostri occhi"

In avvicinamento alla gara tra Milan e Juventus, in programma domani sera alle 20.45, i canali social del Milan hanno pubblicato un video promozionale che celebra le vecchie partite tra rossoneri e bianconeri. Questa la didascalia annessa: "Una battaglia che parla da sè. 122 anni di vecchia rivalità: dobbiamo combattere con il fuoco nei nostri occhi"

A 122-year-old rivalry

A clash that speaks for itself ️ #MilanJuve: we go to battle with fire in our eyes #SempreMilan pic.twitter.com/6dV7QEh7uS