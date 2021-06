Milan, Kessie guida il gruppo dei rossoneri in scadenza nel 2022

C’è Kessie in testa al gruppo dei tesserati del Milan in scadenza di contratto nel 2022. Le manovre per il rinnovo sono partite: il club rossonero vuole blindarlo al più presto con un nuovo accordo fino al 2026. Il centrocampista ivoriano, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, è in buona compagnia: anche Romagnoli, Calabria e Kjaer, infatti, sono all’ultimo anno di contratto, senza dimenticare il tecnico Stefano Pioli.