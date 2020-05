Dopo giorni di attesa, Franck Kessie è finalmente riuscito a tornare a Milano dalla Costa d'Avorio: per il momento, il centrocampista rossonero non può tornare ad allenarsi a Milanello, ma dovrà restare a casa e proseguire la quarantena prevista per coloro che rientrano in Italia dall'estero. Lo riferisce oggi La Gazzetta dello Sport.