Milan, Kjaer è tornato a Milanello: l'obiettivo è essere pronto per il primo giorno di ritiro

© foto di Image Sport

Simon Kjaer, out da fine novembre dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato nella sfida in casa del Genoa, è tornato ad allenarsi a Milanello: come riferisce l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, l'obiettivo del difensore centrale danese è quello di essere pronto per il primo giorno di ritiro in vista della prossima stagione.