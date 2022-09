MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Pochi istanti fa è iniziata a Milanello la rifinitura di preparazione in vista della gara di domani contro la Dinamo Zagabria. In gruppo tutti i giocatori disponibili, compreso il recuperato Rade Krunic e anche quei rossoneri che non sono in lista UEFA. Assenti invece gli infortunati Ibrahimovic, Rebic, Origi, Lazetic e Florenzi.