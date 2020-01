Milan, l'agenda rossonera di febbraio: gli impegni di prima squadra, Primavera e Femminile

Tra campionati e Coppa Italia, si apre un mese di febbraio davvero denso di impegni per le formazioni rossonere. Il Milan di Mister Pioli disputerà quattro partite di campionato ad alto coefficiente di difficoltà. L'appuntamento da non perdere, inevitabilmente, sarà il Derby del 9 febbraio alle 20.45: Inter-Milan, Stadio San Siro. Prima di questa sfida, però, sempre a San Siro domenica 2 alle 15.00 arriva l'Hellas Verona. Nuovamente in casa il 17 febbraio alle 20.45 contro il Torino, mentre il 22 i rossoneri saranno attesi al Franchi di Firenze contro i viola di Iachini, alle 20.45. Serie A, ma non solo. Perché a febbraio (il 13 alle 20.45) ci sarà l'andata della Semifinale di Coppa Italia: a San Siro sarà Milan-Juventus.

Il programma:

2 febbraio 2020, ore 15.00: Milan-Hellas Verona, 22° giornata di Serie A.

9 febbraio 2020, ore 20.45: Inter-Milan, 23° giornata di Serie A.

13 febbraio 2020, ore 20.45: Milan-Juventus, Semifinale d'andata di Coppa Italia.

17 febbraio 2020, ore 20.45: Milan-Torino, 24° giornata di Serie A.

22 febbraio 2020, ore 20.45: Fiorentina-Milan, 25° giornata di Serie A.

FEMMINILE

Febbraio è forse il mese più impegnativo per la squadra allenata da Mister Ganz, che affronterà per ben tre volte in 18 giorni la Fiorentina, avversaria diretta tanto per la corsa Champions League quanto in Coppa Italia. Dopo il Derby con l'Inter Women del 2 febbraio alle 12.30, il primo atto del trittico di gare con le viola: l'8 febbraio gara di andata dei Quarti di Finale di Coppa Italia, da giocare in casa con orario ancora da definire. Nel mezzo, il 15, la 15° giornata di Serie A Femminile in trasferta in Friuli contro il Tavagnacco. Il 22 febbraio ecco Milan-Fiorentina di campionato, il 26 appuntamento per il ritorno dei Quarti di Coppa Italia, ovviamente contro le toscane di Antonio Cincotta.

Il programma:

2 febbraio 2020, ore 12.30: Milan-Inter Women, 14° giornata di Serie A.

8 febbraio 2020, ore 14.30: Milan-Fiorentina, andata Quarti di Finale Coppa Italia.

15 febbraio 2020, ore 14.30: Tavagnacco-Milan, 15° giornata di Serie A.

22 febbraio 2020, orario da definire: Milan-Fiorentina, 16° giornata di Serie A.

26 febbraio 2020, orario da definire: Fiorentina-Milan, ritorno Quarti di Finale Coppa Italia.

MILAN PRIMAVERA

Per chiudere, gli appuntamenti della Primavera di Mister Giunti in un mese che potrebbe rivelarsi decisivo per il ritorno in Primavera 1. In ordine, i rossoneri giocheranno in casa contro il Cittadella (1/2) e la SPAL (22/2) e in trasferta contro Cremonese (8/2), Parma (15/2) ed Hellas Verona (29/2). Terminato il mese di febbraio, resteranno da giocare solo tre partite di campionato tra marzo e aprile.

Il programma:

1 febbraio 2020, ore 14.30: Milan-Cittadella, 15° giornata di campionato.

8 febbraio 2020, ore 14.30: Cremonese Milan, 16° giornata di campionato.

15 febbraio 2020, ore 14.30: Parma-Milan, 17° giornata di campionato.

22 febbraio 2020, ore 14.30: Milan-SPAL, 18° giornata di campionato.

29 febbraio 2020, ore 14.30: Hellas Verona-Milan, 19° giornata di campionato.