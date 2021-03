Milan, l'approccio nei secondi tempi va rivisto: ecco la statistica dei gol subiti a inizio ripresa

Come riportato da Opta, il Milan ha subito il 32% dei gol nei 15 minuti successivi all'intervallo (10/31), percentuale record in questo campionato. Un dato che deve far riflettere Stefano Pioli e il suo staff, sull’approccio della squadra nei secondi tempi. Questo fattore va migliorato al più presto altrimenti si rischia di rimanere invischiati fino alla fine nella corsa al quarto posto.