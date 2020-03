Milan, l'arrivo di Rangnick toglierebbe spazio e deleghe anche a Maldini

Per il momento l'unico addio certo è quello di Zvonimir Boban, mentre resterà da capire cosa faranno Paolo Maldini e Frederic Massara. Per quanto riguarda il dt milanista, come spiega il Corriere della Sera, l'eventuale arrivo di Ralf Rangnick toglierebbe spazio e deleghe anche all'ex capitano, il quale difficilmente terminerà la stagione sapendo di essere delegittimato. La proprietà non vuole privarsi di Maldini a priori, la decisione spetterà a lui, ma se dovesse restare dovrà capire obblighi e doveri di lavorare in un team.