Milan, l'idea Berardi resta viva: i numeri stagionali dell'esterno del Sassuolo

Nonostante i numerosi nomi che si fanno in casa Milan per la fascia destra – Asensio e Zaniolo su tutti – resta ancora viva l’ipotesi che porterebbe Berardi in rossonero. Da diversi anni ormai la stella del Sassuolo piace ai grandi club italiani, che però non hanno mai affondato il colpo per prelevarlo. Questa estate sembra essere quella giusta per il salto di qualità. Fra le squadre che lo seguono da diverso tempo c’è anche il Milan di Stefano Pioli. I numeri della stagione appena conclusa di Berardi sono ottimi. Con il Sassuolo ha messo a segno 15 gol e 17 assist in 34 partite fra campionato e Coppa Italia.