Milan, l'ultima in Champions contro una tedesca è stata amara

vedi letture

Il Milan nel guardare ai precedenti più recenti contro squadre tedesche in Champions League ha motivi per sorridere ma anche uno per essere un pochino più preoccupato del solito. Partendo dalle buone notizie, i rossoneri hanno perso solamente una volta negli ultimi otto precedenti con squadre del campionato tedesco nella massima competizione europea. Il bottino complessivo, oltre alla gara persa, dice quattro vittorie e tre pareggi.

La "cattiva" notizia è che l'unica sconfitta di questa striscia di gare è arrivata nell'ultimo incrocio con una squadra tedesca. Era il novembre 2023 e i rossoneri persero in casa contro il Borussia Dortmund per 3-1, una partita che poi risultò decisiva per l'eliminazione dei rossoneri ai gironi e la retrocessione in Europa League. Ci sarà da capire, nella conta dei precedenti, se si sarà trattato solamente di un incidente di percorso oppure no.