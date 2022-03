Fonte: legaseriea.it

Il Milan ha vinto nell’ultima trasferta a Napoli di campionato (3-1 il 22 novembre 2020) e non ottiene due successi di fila in casa degli azzurri in Serie A TIM dal 1981 (in quel caso la seconda partita terminò 1-0 per i rossoneri grazie all’autorete di Ferrario).