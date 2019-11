Dalla stagione 1925-26 Parma e Milan si sono affrontati al Tardini 26 volte con undici vittorie rossonere e otto vittorie ducali. Sette invece i pareggi, tra cui quello dello scorso anno. L'ultima vittoria al Tardini risale alla stagione 2014/15, in quel 5-4 rocambolesco per i rossoneri, in cui Giacomo Bonaventura segnò la prima rete con la maglia rossonera.