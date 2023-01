Milan, l'Under 16 riparte con una vittoria di misura

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Nel weekend appena trascorso è tornata in campo anche l'Under 16 di Mister Baldo, che tra le mura amiche ha superato di misura l'Hellas Verona al termine di una gara vivace e in bilico nel punteggio fino al triplice fischio. Ripartire con una vittoria non era per nulla scontato, considerando soprattutto la prolungata assenza dai campi in gare ufficiali, con il 7-0 al Südtirol che aveva chiuso l'annata lo scorso 3 dicembre.

L'1-0 maturato ai danni degli scaligeri - valido per la prima giornata di ritorno - ha permesso ai classe 2007 rossoneri di ottenere il terzo successo consecutivo in campionato e raggiungere quota 27 punti. Vittoria che ha consentito alla selezione rossonera di mantenere la propria leadership in vetta alla classifica e tenere allo stesso tempo a debita distanza le inseguitrici - Atalanta (25) e Inter (22) nell'ordine.

Al PUMA House of Football, è bastata una sola rete per avere la meglio di un Hellas battagliero e in piena lotta Playoff, merito del clean sheet ottenuto grazie a una prestazione solida e di carattere da parte di tutta la squadra. Di Cappelletti, al 12' della ripresa, il timbro decisivo che ha consegnato tre punti e sorrisi al giovane gruppo rossonero.

I soli 9 gol subiti a questo punto della stagione accomunano le prime tre della classe, mentre sono quattro le porte inviolate collezionate dai rossoneri nei dieci turni di campionato disputati fin qui, due proprio contro i veronesi tra andata e ritorno. I 37 gol realizzati, invece, sono un bottino da primato per il Milan. Prossima fermata la trasferta sul campo del Brescia, con l'obiettivo di allungare la striscia positiva e dare continuità alle recenti prestazioni.