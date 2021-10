Come riportato da Opta, nelle 4 partite disputate dal Milan in casa del Porto, i rossoneri hanno avuto la meglio solo nella stagione 1992/1993, grazie allo 0-1 firmato da Jean Pierre Papin. A parte quel precedente, gli altri 3 incontri sono finiti tutti in pareggio (due volte per 0-0 e una volta per l’1-1 nel 1996/1997).