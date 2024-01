Milan, la Coppa Italia ha più valore: i vantaggi economici in caso di vittoria

Il Milan deve guardare con molta serietà alla Coppa Italia, a cui oggi darà il via negli ottavi di finale contro il Cagliari, a San Siro. I rossoneri non vincono questa competizione da ben ventuno anni, un'eternità anche rispetto alle rivali, e l'eliminazione di Inter e Napoli, sulla carta, favorisce un percorso più semplice verso la finale. Inoltre con il primo posto in campionato lontano e l'Europa League ancora da assaggiare, la Coppa Italia è un potenziale trofeo da alzare per il Diavolo, assolutamente alla portata.

Ci sono però anche delle valide ragioni economiche per investire sulla competizione. Quest'anno infatti i guadagni sono maggiori: chi arriva fino in fondo si porta a casa un buon gruzzoletto da 10 milioni. In aggiunta, anche solo arrivare in finale permette l'accesso alla Supercoppa che da quest'anno esordisce con il format a quattro squadre e offre un ricco montepremi da 23 milioni.