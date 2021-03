Milan, la coppia Zaccagni-Barak è l'arma in più del Verona: i loro numeri

Il punto di forza del sorprendente Verona a cui il Milan dovrà fare attenzione è sicuramente la coppia di trequartisti formata da Mattia Zaccagni e da Antonin Barak. Zaccagni (5 gol e 7 assist in questa Serie A) e Barak (6 gol e 2 assist in questa Serie A) insieme hanno segnato praticamente un terzo dei gol totali che l’intero Verona ha messo a segno in queste prime 25 partite di campionato. Sono infatti 34 i gol realizzati fin qui dalla squadra allenata da Ivan Juric. Le tante assenze non aiuteranno il Milan ad arginare la forza della trequarti scaligera.