Milan, la cura “parziale” di Pioli: per la svolta serve aiuto dal mercato

L’opinione comune è che Stefano Pioli stia facendo un buon lavoro con il Milan. I numeri però non sono esaltanti per l’allenatore 54enne originario di Parma. E’ complicato subentrare in corsa e affrontare le big del campionato in un ambiente depresso come quello rossonero, ma numeri alla mano la svolta definitiva non c’è ancora stata. Anche se Pioli, ad onor del vero, non ha mai parlato di Milan del tutto fuori dalla crisi, nemmeno dopo i 4 risultati utili consecutivi. L’allenatore ha parlato di “luce in fondo al tunnel” e crescita generale, senza mai affermare la completa guarigione dalla malattia che affligge il Milan.

I numeri sono negativi, perché nei 10 match guidati dall'allenatore emiliano, il Milan ha raccolto 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte che portano a 1,2 la media punti totalizzata dal tecnico ex Fiorentina. In questi due mesi Pioli ha dovuto affrontare avversari come Juventus, Roma, Lazio, Atalanta e Napoli ma il bilancio rimane impietoso per una squadra che a inizio stagione aveva come obiettivo principale il quarto posto. I 21 punti in 17 partite giocate fin qui evidenziato un andamento da salvezza piuttosto che da squadra che deve tornare in Champions. Pioli per riuscire a fare bene dovrà essere aiutato dal mercato, con elementi d’esperienza e qualità.