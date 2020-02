Milan, la delusione di Pioli: "Sono arrabbiato"

E' uno Stefano Pioli molto deluso quello che si è presentato davanti ai microfoni dei media poco dopo la sconfitta nel derby. Il tecnico milanista ha raccontato così tutta la sua amarezza per la rimonta subita: "Sono arrabbiato con i giocatori perché avevamo compiti difensivi, li abbiamo mollati e abbiamo preso gol. «Dobbiamo insistere sulle disattenzioni. Non possiamo lasciare Brozovic da solo a tirare o non leggere il taglio di Sanchez. Devo far capire ai giocatori che se vogliamo stare a un certo livello l’attenzione e la lucidità sono decisive" le parole dell'allenatore milanista riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.