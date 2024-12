Milan, la febbre ferma Torriani: out anche lui a Verona. Convocato Raveyre

Come riferisce Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, su X, tra i giocatori a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida di questa sera contro l'Hellas Verona al Bentegodi non ci sarà Lorenzo Torriani, terzo portiere rossonero: l'estremo difensore classe 2005 è infatti out a causa di un attacco febbrile. Al suo posto in panchina andrà Noah Raveyre.

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Leao; Abraham.

Indisponibili: Florenzi, Bennacer, Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic, Musah, Morata, Okafor, Torriani.

DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN

Data: venerdì 20 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Bentegodi, Verona

Tv: Dazn e Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it