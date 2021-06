Milan, la gol collection di Ante Rebic in Serie A

Doppia cifra e un girone di ritorno di fuoco. Ante Rebic è stato decisivo nella seconda parte del campionato con i suoi gol e le sue prestazioni, aiutando la squadra di mister Pioli a raggiungere l'obiettivo Champions League. Ecco, di seguito, tutti i suoi gol nell'ultima stagione di Serie A.

🤩 Rebić the Rampant Rossonero

Bringing you the best from his 2020/21 Serie A, enjoy the show!



Ancora decisivo nel girone di ritorno: la carrellata con tutti i gol di Rebić in questa Serie A#SempreMilan @skrill pic.twitter.com/xfhpNhZ7vf