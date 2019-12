Milan, la presenza di Ibra farebbe bene al giovane Leao

Il Milan è fiducioso e spera di aver toccato le corde giuste per convincere Ibrahimovic. Boban e Maldini sono consapevoli che lo svedese, a 38 anni, avrebbe bisogno di almeno un mese per raggiungere una buona condizione, ma sono anche convinti che il suo inserimento in uno spogliatoio di giovani sì di talento ma dalla scarsa personalità avrebbe benefici immediati. Un esempio - osserva il Corriere della Sera - è Leao: i rossoneri sono certi che, sotto l’egida protettiva di Zlatan, in due mesi Rafael farebbe progressi che normalmente sarebbero raggiungibili in due anni.