Milan, la probabile formazione: un solo ballottaggio

Il Milan per la sfida contro il Crotone recupera sia Benancer che Calhanoglu, entrambi partiranno dal primo minuto. L’unico vero ballottaggio è tra Leao e Rebic sulla corsia sinistra, mentre Ibrahimovic guiderà l’attacco. In difesa Kjaer è ancora in via di guarigione, sarà confermato Tomori accanto a Romagnoli, con Calabria e Hernandez ai lati. A centrocampo ecco Bennacer in cabina di regia, con l'insostituibile Kessiè al suo fianco.

La probabile formazione del Milan (4231): Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Tomori, Hernandez, Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic/Leao, Ibrahimovic