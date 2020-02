Milan, la rabbia di Pioli: "Siamo stati danneggiati"

E' uno Stefano Pioli piuttosto amareggiato e arrabbiato quello che si è presentato ai microfoni di media ieri sera al termine del match di Coppa Italia tra il suo Milan e la Juventus. In particolare, all'allenatore rossonero non è andato giù il rigore concesso al 90' da Valeri: "Mi sono arrabbiato perché c’era un fallo su Ibra a inizio azione, vicino all’area della Juve. Mi ricordo che alla riunione che abbiamo fatto con gli arbitri ci mostrarono il rigore dato in Cagliari-Brescia e dissero che fu un errore assegnarlo. È la stessa situazione. Quando si salta si usano le braccia, Calabria non vedeva il pallone. Mi sento orgoglioso della squadra, meno di altre cose. Siamo stati sicuramente danneggiati" le parole del tecnico milanista riporta dalla Gazzetta dello Sport stamattina.