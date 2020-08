Milan, la terza amichevole è contro il Vicenza: gara in programma il 9 settembre a Milanello

Il Milan, dopo le amichevoli contro Novara e Monza, sfiderà il Vicenza a Milanello. Gara in programma il prossimo 9 settembre alle ore 17:00, ad una settimana esatta dall'esordio nei preliminari di Europa League.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Our third pre-season friendly is official: we'll be facing <a href="https://twitter.com/LRVicenza?ref_src=twsrc%5Etfw">@LRVicenza</a> at Milanello Wednesday 9 at 5 pm CEST 🆚 <br>Ufficiale anche la terza amichevole precampionato: mercoledì 9 settembre alle 17 sfideremo il Vicenza a Milanello 🆚 <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/hL8WH6G2sP">pic.twitter.com/hL8WH6G2sP</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1299285596116889600?ref_src=twsrc%5Etfw">August 28, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>